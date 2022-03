Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a decis sa expulzeze diplomati americani in replica la expulzarea de catre SUA a 12 membri ai misiunii diplomatice ruse la ONU, a informat miercuri MAE de la Moscova, transmite AFP. „La 23 martie, o nota cu lista diplomatilor americani declarati personae non gratae a fost remisa responsabilului…

- De la inceputul invaziei in Ucraina, Rusia a cerut echipament militar Chinei, au indicat oficiali americani pentru Financial Times, citați de The Guardian . Acest lucru a iscat temeri la Casa Alba ca Beijingul ar putea decide sa ajute Rusia, subminand eforturile Occidentului de a ajuta Ucraina. O alta…

- Statele Unite si Rusia au infiintat o linie speciala de telecomunicatii la nivel militar, pentru evitarea oricaror incidente generate de interpretari gresite, in contextul interventiei militare ruse in Ucraina, informeaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- 12 membri ai misiunii diplomatice rusești de la Națiunile Unite au fost anunțați ca trebuie sa paraseasca Statele Unite pâna pe 7 martie, dupa ce au fost acuzați de spionaj, scrie moldova.europalibera.org. O purtatoare de cuvânt a misiunii americane la ONU a spus ca diplomații…

- Statele Unite il expulzeaza pe al doilea diplomat ca importanta din cadrul ambasadei Rusiei la Washington ca raspuns la recenta expulzare de catre Rusia a adjunctului sefului de misiune american la Moscova, a anuntat joi un inalt oficial al Departamentului de Stat, informeaza Agerpres . Serghei Trepelkov…

- Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite sa zboare deasupra apelor deschise ale Marii Negre, incepand de luni si pana sambata, din cauza exercitiilor navale rusesti care au loc acolo. Deja de duminica dupa-amiaza imaginile site-ului de monitorizare a zborurilor flightradar24.com aratau un trafic…

- Rusia a anunțat, luni, ca poziția sa in discuțiile cu Statele Unite in ce privește controlul armamentului nuclear și neproliferarea nucleara va depinde de modul in care SUA și aliații sai occidentali vor raspunde la garanțiile de securitate cerute de Moscova pentru a incheia criza din Ucraina, la granița…

- Statele Unite au cerut, luni, familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, foarte aproape de Moscova, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei.