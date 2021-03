Stiri pe aceeasi tema

- Influentul comitet de ancheta din Rusia a demarat luni o investigatie preliminara ce vizeaza expozitia de cadavre umane "Body Worlds", un succes mondial al specialistului in anatomie Gunther von Hagens, considerand ca evenimentul ar putea sa incalce "valorile morale" si legislatia rusa, informeaza AFP.…

- Expoziția este organizata de Compania Naționala de Expoziții (ADNEC) in cooperare cu Ministerul Apararii și Comandamentul General al Forțelor Armate din Emiratele Arabe Unite. © Sputnik / Рамиль СитдиковTancul rusesc ”Armata” și-a primit «pașaportul»: Unde va merge? Peste 900 de expozanți…

- Rusia a contactat laboratorul german IDT pentru a produce in Europa vaccinul Sputnik V, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului german al Sanatatii, dupa publicarea rezultatelor testelor clinice intr-o revista stiintifica, relateaza AFP. Institul rus Gamaleia, care a dezvoltat…

- Trei pompieri au murit in timpul unei misiuni de salvare a persoanelor ramase in interiorul unei cladiri cuprinse de flacari. S-a intamplat in orașul Krasnoiarsk, din Federatia Rusa, unde in aceasta dimineata a izbucnit un incendiu la un depozit de piese auto.

- Un tribunal din Moscova l-a condamnat marti pe opozantul rus Aleksei Navalnii la aproape trei ani de inchisoare, atragand condamnarea unanima din partea Occidentului, in timp ce circa 1.400 de persoane au fost arestate in cursul zilei la mai multe manifestatii pro-Navalnii, comenteaza AFP. Statele Unite,…

- Peste 200 de retineri au fost facute de politia din Rusia dupa ce sute de sustinatori ai lui Alexei Navalnii s-au adunat marti dimineata la sediul judecatoriei de la Moscova, unde se decide soarta activistului rus.

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, si premierii unor landuri germane s-au declarat favorabili utilizarii in Germania si chiar la nivelul Uniunii Europene a unor vaccinuri anticoronavirus produse in Rusia sau China, potrivit Mediafax.

- Poliția a reținut duminica peste 450 de persoane la manifestațiile din Siberia și Orientul Indepartat din Rusia, in condițiile in care susținatorii lui Alexei Navalnii au ieșit in strada pentru a...