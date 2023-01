Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP. Contractul „TTF” de pe piața olandeza, de referința pe piața europeana,…

- Exporturile de gaze rusesti prin conducte catre Europa au scazut la un minim post-sovietic in 2022, deoarece cel mai mare client al lor a redus importurile din cauza conflictului din Ucraina, in timp ce o conducta majora a fost deteriorata de explozii misterioase, potrivit datelor Gazprom si calculelor…

- Exporturile de gaze ale grupului rus Gazprom catre principalele sale piete externe aproape s-au injumatatit in 2022, atingand cel mai scazut nivel de la inceputul secolului, in conditiile in care livrarile in Europa au fost reduse semnificativ dupa invadarea Ucrainei, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- In timpul tranzacțiilor de marți, la cel mai mare hub TTF din Europa, in Olanda, prețul gazelor a scazut sub 77 de euro pe megawatt-ora (sau 820 de euro pe mia de metri cubi). Aceasta este cea mai mica cifra de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, in luna februarie a acestui an, potrivit BBC .…

- Reprezentanții gazoductului susțin ca volumul de gaze care intra prin Ucraina este mult mai mare decat cel transmis de consumatorii moldoveni.Ucrainenii neaga acuzațiile și spun ca rușii vor sa manipuleze piața din energie, mai ales dupa ce au lasat milioane de oameni in frig și bezna din cauza bombardamentelor.Prețul…

- Inalți oficiali ai celor mai mari doua puteri ale UE, Franța și Germania, au acuzat SUA ca suprataxeaza gazul natural lichefiat (GNL) și ca folosesc razboiul din Ucraina și criza energetica pentru a obține profit și a face Europa dependenta de gazul sau. Inainte de razboiul din Ucraina, Rusia era cel…

- ”Kremlinul nu vrea sa negocieze prețul la gaz, el vrea sa negocieze prețul țarii noastre. In schimbul gazului mai ieftin, ei vor ca noi sa renunțam la drumul spre Europa și la o viața mai buna pentru oameni, sa susținem razboiul inceput de Rusia in Ucraina”. Declarațiile aparțin deputatului PAS, Radu…

- Suedia nu va impartași concluziile anchetei privind exploziile de la conductele de gaz Nord Stream cu autoritațile ruse sau cu gigantul Gazprom, a anunțat luni premierul suedez Magdalena Andersson, potrivit Reuters.O investigație suedeza privind exploziile de la gazoductele Nord Stream 1 și 2 din Rusia…