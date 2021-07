Dezvoltarea de rachete hipersonice de catre Moscova este destinata sa raspunda inclusiv la riscurile generate de SUA si NATO in domeniul stabilitatii strategice si sa asigure securitatea Federatiei Ruse tinand cont de instalarea elementelor sistemului antiracheta american pe teritoriul Romaniei si al altor tari situate in apropierea frontierelor ruse, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un comentariu privitor la afirmatia Departamentului american al Apararii ca rachetele hipersonice rusesti comporta riscuri pentru paritatea in domeniul armamentului strategic,…