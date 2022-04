Rusia a organizat exercitii militare, sambata, la Kaliningrad – o enclava de la Marea Baltica cuprinsa intre Polonia si Lituania – a anuntat Comandamentul Flotei Marii Baltice, citat de agentia de presa rusa Interfax, la cateva zile dupa ce un oficial rus de rang inalt a avertizat statele europene cu privire la orice eventuala actiune […] The post Rusia, exercitii militare in Kaliningrad, enclava inconjurata de tari membre NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .