Rusia: Exerciţii, cu lansări de rachete balistice, supervizate de preşedintele Vladimir Putin Fortele strategice ruse au efectuat miercuri exercitii in cadrul carora au fost lansate in scop de antrenament rachete balistice si de croaziera, aplicatiile fiind supervizate personal de presedintele Vladimir Putin, comandantul suprem al armatei ruse, releva un comunicat al Ministerului rus al Apararii, citat de RIA Novosti si RBC.



La aplicatii au participat structuri ale Fortelor de rachete strategice ruse, ale aviatiei strategice si un submarin nuclear din cadrul Flotei ruse a Nordului.



Potrivit RIA Novosti, au fost executate teste ale rachetelor balistice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

