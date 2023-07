Stiri pe aceeasi tema

- Posturile de televiziune din Rusia nu au ascuns publicului evenimentele haotice din țara, dar au minimalizat gravitatea lor, preluand discursul oficial al lui Putin și inserand, pe fondul nesiguranței, multe reclame și documentare, inclusiv unul despre producția ilegala de caviar, scriu The Daily Telegraph…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata seara, 24 iunie, ca revolta trupelor Wagner in Rusia, care intre timp s-a oprit, a scos la iveala „un haos total” in aceasta țara, iar „omul de la Kremlin este evident foarte speriat”, transmite CNN.„Astazi, lumea a putut vedea ca șefii Rusiei…

- Marea Britanie va discuta in cursul zilei de astazi cu aliații sai despre situația din Rusia. Potrivit Report, acest lucru a fost anunțat de premierul britanic Rishi Sunak. Acesta a precizat ca guvernul britanic urmarește cu atenție evoluțiile din Rusia. In seara zilei de 23 iunie, Evgheni Prigojin,…

- Imediat dupa apariția mesajelor lui Evgheni Prigojin, postul național de televiziune din Rusia a oprit emisia obișnuita. Jurnaliștii rusi au transmis mesajele oficiale ale ministerului Apararii, pentru a liniști populația cu privire la amenințarile liderului gruparii Wagner.

- Afirmația, facuta pe Telegram, nu a putut fi confirmata independent, noteaza ziarul britanic The Guardian. Evgheni Prigojin a susținut intr-un mesaj audio, preluat de mai multe redacții internaționale, ca Wagner a doborat un elicopter rusesc care a deschis focul asupra convoiului din apropierea orașului…

- Circa 32.000 de barbati care au fost recrutati in inchisorile din Rusia pentru 'serviciul militar' in Ucraina s-au intors acasa, a declarat duminica seful grupului privat de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, citat de dpa, conform Agerpres.Ei si-au indeplinit contractul si au fost implicati in lupte,…

- Vladimir Putin nu este recunoscut ca fiind o persoana care sa ierte prea ușor, așadar, de ce nu l-a pedepsit președintele rus in niciun fel pana acum pe Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, pentru toate atacurile lansate impotriva armatei și a altor inalți oficiali care conduc Rusia? Generalul…

- Un comandant ucrainean din orașul asediat Bahmut, situat in estul țarii, a declarat ca unitatea sa se confrunta cu bombardamente "constante" din partea rușilor și ca nu a vazut nicio dovada a lipsei de muniție despre care s-a plans șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, relateaza CNN."Inamicul…