Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va evacua pe 11 august un sat din Orientul Indepartat ca parte a pregatirilor pentru lansarea primei sale misiuni pe Luna dupa aproape jumatate de secol, a anuntat luni un oficial local, potrivit Reuters.Modulul Luna-25, prima misiune selenara a Rusiei dupa 1976, va fi lansat de pe cosmodromul…

- In data de 11 august a acestui an Rusia va evacua un sat din Orientul Indepartat al țarii in cadrul lansarii primei misiuni a Moscovei catre Luna cu un lander dupa aproape jumatate de secol, relateaza Reuters.

- Numarul de nave care se pregatesc sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana comparativ cu cea precedenta, pe fondul ingrijorarilor cu privire la posibilitatea ca navele comerciale sa fie lovite, daca Rusia continua sa atace facilitatile portuare din Ucraina,…

- Rusia a incheiat prima jumatate a anului cu un deficit bugetar de 2.600 miliarde de ruble (28,26 miliarde de dolari), pe fondul diminuarii cheltuielilor si cresterii veniturilor in luna iunie, ceea ce ajuta Moscova in efortul sau de a tine sub control finantele Rusiei, transmite Reuters, conform Agerpres.Comparativ,…

- Rusia a incheiat prima jumatate a anului cu un deficit bugetar de 2.600 miliarde de ruble (28,26 miliarde de dolari), pe fondul diminuarii cheltuielilor si cresterii veniturilor in luna iunie, ceea ce ajuta Moscova in efortul sau de a tine sub control finantele Rusiei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Comparativ,…

- Producatorul european de avioane a livrat 72 de avioane in iunie, in crestere cu 20% fata de 60 in aceeasi luna a anului trecut si de la 63 in mai anul acesta, au adaugat sursele. Airbus, care vizeaza 720 de livrari pentru anul curent, a refuzat sa comenteze inainte de publicarea datelor, vineri. Performanta…

- Gheorghe Tadici a fost selecționerul echipei naționale, alaturi de care a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial din Rusia in anul 2005, pentru ca doi ani mai tarziu sa obțina locul patru la Campionatul Mondial din Franța. Alaturi de HC Zalau, antrenorul in varsta de 72 de ani a cucerit trei…

- Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice din 2019 si fost ambasador in Rusia, Li Hui, incepe luni un turneu in Ucraina, in Rusia si in alte orase europene in cadrul unei calatorii despre care Beijingul afirma ca urmareste sa discute o "reglementare politica" a crizei ucrainene, relateaza…