- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat marti, la Viena, ca tara sa este pregatita sa recupereze toate canalele de comunicare si cooperare cu Uniunea Europeana, relateaza EFE. 'Suntem pe deplin deschisi sa lucram impreuna cu Europa', a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa la…

- Liderul de la Kremlin a afirmat ca isi doreste of Uniune Europeana "unita si prospera", afirmand ca Blocul comunitar este cel mai importtant partener comercial si economic al tarii sale."Trebuie sa dezvoltam cooperarea cu UE. Nu avem obiectivul de a diviza nimic si pe nimeni in UE", a declarat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Donald…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta) a cerut ridicarea sanctiunilor europene impotriva Rusiei intr-un interviu publicat duminica, cu numai cateva zile inainte de o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin la Viena, informeaza Reuters.…

- ”Relatia noastra are mult viitor (...), pentru ca Europa se intinde de la Atlantic la Urali”, a declarat presedintele Frantei, alaturi de omologul sau rus Vladimir Putin, la o conferinta economica franco-rusa, in cadrul Forumului Economic de la Sankt-Petersburg, in a doua zi a vizitei sale in Rusia.”Franta…

- Rusia este "absolut pregatita'' pentru gazduirea Cupei Mondiale de fotbal din acest an, a declarat joi presedintele FIFA, Gianni Infantino, scrie Reuters. Adresandu-se presedintelui rus Vladimir Putin si unor oficiali de rang inalt, la Soci, Infantino a aratat ca pregatirile pentru…

- Rusia nu va amana adoptarea unor masuri de riposta la adresa SUA dupa sanctiunile americane adoptate recent impotriva Moscovei, a anuntat luni Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de Ria Novosti, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Membri importanti ai Dumei (camera…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…