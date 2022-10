Stiri pe aceeasi tema

- China prezinta un risc "fundamental" pentru securitatea SUA in deceniile care vor urma, in timp ce Rusia reprezinta o "amenintare acuta", estimeaza Pentagonul in noua sa strategie de aparare publicata joi, relateaza AFP.

- Administratia Joseph Biden a cerut convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema testelor balistice efectuate de Coreea de Nord, dar, potrivit unor diplomati citati de agentia Reuters, China si Rusia se opun unei dezbate

- ”In timp ce productia irakiana este de obicei destul de rezistenta la tulburari, mediul politic actual este extraordinar de toxic si prezinta un risc considerabil pentru sectorul petrolier”, a declarat Fernando Ferreira, director la Rapidan Energy Group. Aceste ingrijorari vin in urma protestelor escaladate…

- Ankara a reacționat dur, sambata, la unele comentarii facute de președintele francez in timpul unei vizite in Algeria, considerandu-le „inacceptabile” si „rauvoitoare”. Emmanuel Macron a pus Turcia alaturi de Rusia și China, spunand ca cele trei țari au in Africa o „agenda de influenta neocoloniala…

- O deplasare a președintei Camerei Reprezentanților americane in Taiwan ar fi ”o pura provocare”, a estimat marți Kremlinul, insistand asupra solidaritații Rusiei cu China. ”Tot ceea ce este legat de o posibila deplasare in Taiwan este o pura provocare… Ea agraveaza situația in regiune și intensifica…