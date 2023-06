Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner in Rusia, relateaza AFP, citat de News.ro. Ministerul rus al Apararii precizeaza ca noua asalturi ucrainene au fosty respinse in regiunea Donetk (est) si unul in Zaporojie (sud). Aceste informatii nu pot fi verificate din surse independente. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski il ataca pe omologul…