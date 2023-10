Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele rus Vladimir Putin s-a oferit sa reia livrarile de gaz catre Germania prin conducta Nord Stream 2, in contextul preturilor ridicate la energie din Europa, cresteri care au fost partial provocate de decizia Rusiei de a pune capat livrarilor. UPDATE – Bombardamentele rușilor sunt…

- Razboiul din Ucraina a redus cresterea economica si a impins in sus "considerabil" inflatia in Europa, cu efecte mai grave care urmeaza sa vina, a declarat Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri si citat de Reuters, scrie AGERPRES.De cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022,…

- Planul Rusiei de a crea ”un hub al gazelor” in Turcia, pentru a inlocui vanzarile pierdute catre Europa, este intarziat de dezacordurile cu Turcia cu privire la cine ar trebui sa fie responsabil de acesta, au declarat doua surse familiare cu proiectul pentru Reuters.Presedintele rus Vladimir Putin…

- Directorul agentiei spatiale ruse Roscosmos, Iuri Borisov, a anuntat vineri, 1 septembrie, ca rachetele balistice intercontinentale au fost plasate in stare de lupta, relateaza agentia de presa RIA. Racheta Sarmat este capabila sa transporte 10 sau mai multe focoase nucleare si sa loveasca tinte aflate…

- Visurile de expansiune ale Vladimir Putin incepute cu razboiul din Ucraina acum mai mult de 17 luni, nu se opresc aici. Președintele rus și-a pus in mișcare un complot de temut impotriva unei noi ținte din Europa. Oficiali de la Varșovia afirma ca Rusia vrea sa destabilizeze Polonia, impingand propaganda…