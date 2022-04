Rusia este gata de atacul final și dezlănțuie iadul: Începe ofensiva pentru estul Ucrainei Trupele ruse si-au incheiat regruparea in vederea lansarii unei ofensive in estul Ucrainei, a anuntat luni Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce un oficial militar american a declarat ca Rusia are in prezent in sudul si estul Ucrainei in total 76 de grupuri tactice la nivel de batalion, relateaza CNN si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

