Rusia a anuntat marti ca este dispusa sa inghete numarul total de focoase nucleare de care dispune, daca Statele Unite fac acelasi pas, pentru a prelungi cu un an Noul START, ultimul tratat de control al armamentului ramas in vigoare intre cele doua mari puteri, informeaza Reuters.



Oferta facuta cu numai doua saptamani inainte alegerilor prezidentiale din SUA pare sa apropie pozitiile celor doua tari; in lipsa unei prelungiri, tratatul urmeaza sa expire in februarie.



Saptamana trecuta, Washingtonul a respins oferta Moscovei de prelungire neconditionata cu un an, sustinand…