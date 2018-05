Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters.



"Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului comun si cuprinzator de actiune (JCPOA). Planul si-a dovedit deplina eficienta", arata ministerul. "Statele Unite submineaza increderea internationala in Agentia Internationala pentru Energia Atomica", acuza Moscova.



Rusia este deschisa la cooperarea in continuare cu ceilalti semnatari…