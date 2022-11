Rusia este aproape singură.Vești bune într-un an rău Invazia rusa in Ucraina este legata de multe dintre celelalte crize globale – de la penuria de alimente din țarile sarace pana la criza energetica și tragediile refugiaților din Europa și chiar ciocnirea mondiala dintre autocrați și democrați. In schimb, Vladimir Putin devine din ce in ce mai izolat in țara și in strainatate, chiar […] The post Rusia este aproape singura.Vești bune intr-un an rau first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PIB-ul Rusiei a scazut cu 4% in trimestrul al treilea, marcand al doilea trimestru consecutiv de contractie economica si dand o lovitura masiva presedintelui Vladimir Putin si capacitatii sale de a finanta operatiunea sa militara in Ucraina. Rusia a intrat intr-o recesiune deoarece PIB-ul sau a scazut…

- Vladimir Putin nu va participa la summitul G20, care va avea loc saptamana viitoare in Indonezia. Kremlinul vrea sa il protejeze pe presedintele rus de posibile tensiuni la nivel inalt privind invadarea Ucrainei, scrie Bloomberg. Putin va evita astfel potentialele confruntari cu liderii mondiali,…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anuntat miercuri ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina va functiona sub supravegherea agentiilor ruse de profil, dupa ce Vladimir Putin a anexat oficial regiunea Zaporojie la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza Reuters. Agenția de presa rusa TASS,…

- SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina și ar scufunda flota rusa din Marea Neagra daca Putin va folosi arme nucleare, a precizat duminica fostul director al CIA, David Petraeus, transmite The Guardian . De asemenea, generalul american in retragere a mai spus ca nu…

- Generalul in rezerva Mark Hertling, fostul comandant al trupelor americane din Europa, a facut pe Twitter o radiografie a celor șapte luni de razboi in Ucraina, dupa ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțiala in Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele rus Vladimir Putin incearca sa șantajeze Europa cu livrarile de gaze, dar acest lucru nu ar trebui tolerat. Ministrul austriac de externe, Alexander Schallenberg, a declarat acest lucru intr-un interviu acordat O1-Mittagsjournal la 17 septembrie. Potrivit acestuia, Austria este pregatita…

- Potrivit acestor surse, trimisul de origine ucraineana, Dmitri Kozak, i-ar fi spus lui Vladimir Putin ca el crede ca acordul pe care l-a incheiat a inlaturat nevoia ca Rusia sa urmareasca o ocupație pe scara larga a Ucrainei, relateaza HotNews.ro.Putin a afirmat in repetate randuri inainte de razboi…

- Cancelarul Austriei Karl Nehammer a cerut duminica Uniunii Europene „sa decupleze pretul energiei electrice de cel al gazelor”, pentru a scadea facturile la curent, transmite AFP. Cancelarul a afirmat ca subiectul va fi discutat la o reuniune de urgenta si ca „pretul electricitatii trebuie sa scada”,…