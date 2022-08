Rusia si-a asigurat aliatul Serbia de sprijinul ei luni in conflictul cu Kosovo, informeaza agentia DPA. „Sprijinul nostru este absolut pentru Serbia”, a declarat secretarul de presa al Kremlinului Dmitri Peskov la Moscova, potrivit agentiei de presa Interfax, citata de agerpres.ro . „Sustinem pozitia pasnica si constructiva a Belgradului in aceasta situatie”, a adaugat el. In weekend, noi reglementari de calatorie pentru sarbii care traiesc in Kosovo au crescut tensiunile. Noile reglementari nu mai recunosc pasapoartele sarbe la granita dintre cele doua state, aminteste agentia germana de presa.…