- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a decis luni sa excluda Rusia de la Jocurile Olimpice timp de patru ani, pentru a sanctiona astfel falsificarea datelor controalelor efectuate de laboratorul de la Moscova, a declarat un purtator de cuvant al agentiei la finalul sedintei Comitetului Executiv, desfasurata…

- Sportul internațional este in stare de șoc dupa ce Agenția Mondiala Antidoping (WADA) a anunțat ca Rusia a fost eliminata de la toate competițiile sportive, inclusiv Jocurile Olimpice din 2020 și Campionatul Mondial de Fotbal ce se va desfașura in 2022.

- Rusia nu va participa astfel la Jocurile Olimpice de vara de anul viitor, de la Tokyo, dar nici la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, din 2022. Stire in curs de actualizare. loading...

- Romania intalnește, marți, de la ora 13.30, Suedia, in cel de-al doilea meci din grupa principala de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia.Un joc crucial pentru tricolore, in vederea calificarii la turneul preolimpic pentru Olimpiada de la Tokyo (Japonia) de anul viitor.Ca sa fie sigura…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei si-a asigurat prezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, vineri, Federatia Internationala de profil (FIBA). FIBA a anuntat vineri cele opt echipe calificate la JO de la Tokyo, unde baschetul 3x3 se va afla la prima aparitie. Intre cele patru echipe…

- Pugilistul Andrei Aradoaie, 23 ani, a declarat, marti, cu prilejul prezentarii lotului olimpic masculin ca a aratat la Mondialele din Rusia ca este un pretendent la calificarea la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo. ''La Campionatul Mondial am avut o evolutie in care s-a vazut clar ca am sanse…

- Federația Romana de Fotbal a lansat o provocare pentru iubitorii naționalei de tineret și nu numai. Aceștia sunt invitați sa creeze echipamentul pentru Olimpiada de la Tokyo 2020. Reprezentanții FRF vor sa ii recompenseze pe „tricolorii mici” pentru performanța inregistrata la EURO 2020 (accederea…