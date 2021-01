Stiri pe aceeasi tema

- Un reportaj realizat de Digi 24 la Otopeni, miercuri seara, a surprins momentul cand un avion special in care au calatorit 30 de romani expulzați din Marea Britanie, dupa Brexit, toți cu condamnari in Regat, au ajuns la Otopeni.Avionul care a aterizat miercuri seara pe aeroportul Henri Coanda a adus…

- Premierul a anunțat restricțiile la nivel național aplicate de miercuri intr-un mesaj televizat de aproape opt minute. Johnson a dezvaluit ca numarul cazurilor de COVID-19 crește rapid in fiecare parte a țarii din cauza noii variante de coronavirus. Acesta a anunțat ca nivelul de alerta coronavirus…

- Autoritatile chineze au inchis un oras din nordul tarii si au lansat o ampla campanie de testare intr-un altul, ambele din apropierea frontierei cu Rusia, dupa identificarea cate unui singur caz de coronavirus in fiecare dintre aceste localitati, transmite sambata AFP. La Dongning este vorba de cazul…

- Autoritatile chineze au inchis un oras din nordul tarii si au lansat o ampla campanie de testare intr-un altul, ambele din apropierea frontierei cu Rusia, dupa identificarea cate unui singur caz de coronavirus in fiecare dintre aceste localitati, transmite sambata AFP potrivit Agerpres. La Dongning…

- Data viitoare cand va veți lua temperatura nu va ingrijorați daca nu este exact aceea spusa de doctori: 37 de grade Celsius este doar un numar. Acesta este mesajul unei serii de noi cercetari care arata ca temperatura oamenilor este maleabila, unica și doar o medie. Vezi și: ALERTA de la ECDC…

- Ziarul Unirea Romania, in pragul unei ierni pandemice: ,,Va crește contagiozitatea din cauza temperaturilor cuprinse intre 4 și 10 grade Celsius.” Din noiembrie, ne pregatim de așa-numita iarna pandemica. Va ține, din punct de vedere epidemiologic, pana in aprilie! Ce facem in familie, atata vreme cat…

- O veste trista pentru toti cei care iubesc sarbatorile de iarna. Targul de Craciun de la Frankfurt a fost anulat din cauza numarului mare de cazuri de infectare cu SARA-CoV-2. Pe fondul restrictiilor, autoritatile germane au decis suspendatea evenimentelului pentru sezonul de iarna 2020 – 2021. Orasul…

- Autoritațile din Irlanda au decis o noua blocare a populației in case din cauza pandemiei de coronavirus. Masurile vor intra in vigoare din 22 octombrie și vor fi menținute timp de șase saptamani, ...