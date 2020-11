Stiri pe aceeasi tema

- Trei elevi din clasa a IX-a din Siberia sunt acuzați ca au creat o comunitate terorista pentru a „arunca in aer” Serviciul Federal de Securitate din jocul Minecraft, potrivit Moscow Times . Anchetatorii din regiunea Krasnoiarsk au anunțat in cursul verii arestarea a patru „anarhiști” in varsta de 14…

- ”Exista vaccinuri rusesti, ele sunt eficiente si sigure. Problema care ramane este a producerii lor in masa”, a declarat Vladimir Putin intr-un summit online al statelor membre ale Grupului BRICS, alcatuit din Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud. ”Este important, aici, sa ne unim eforturile…

- Disidentul rus Alexei Navalnii a revenit la emisiunea sa populara de pe YouTube pentru prima data de la otravirea cu agentul neurotoxic Noviciok, acuzandu-l pe președintele Vladimir Putin de tentativa de omor, informeaza publicația The Moscow Times. El a jurat ca se va intoarce in Rusia de indata ce…

- Rusia a anuntat joi ca isi suspenda contactele cu Australia si Olanda pe tema distrugerii in zbor, in iulie 2014, deasupra estului Ucrainei, a unui avion apartinand companiei Malaysia Airlines care efectua zborul MH17. Ministerul rus de Externe a justificat aceasta decizie prin faptul ca investigatiile…

- Uniunea Europeana a convenit sa sanctioneze sase persoane si o companie din Federatia Rusa in urma otravirii opozantului rus Aleksei Navalnii. Cel mai inalt oficial de pe aceata lista este seful Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, a declarat miercuri, sub rezerva anonimatului, un diplomat…

- Printre oficialii rusi vizati de sanctiunile Uniunii Europene pentru otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, un critic virulent al Kremlinului, figureaza seful Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia si primul adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, a declarat miercuri, sub…

- Rusia planuiește sa inregistreze pana la jumatatea lunii octombrie cel de-al doilea vaccin anti-COVID, a anuntat marți, 22 septembrie, agentia de presa TASS. Primul ser impotriva noului coronavirus, Sputnik-V, a primit deja girul președintelui Vladimir Putin.Noul vaccin rusesc a fost dezvoltat de Institutul…

- Acuze la nivel inalt. Otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii a fost probabil orchestrata de ”inalti oficiali” din guvernul rus, a declarat miercuri, 9 septembrie, secretarul de stat american Mike Pompeo, crescand presiunea internationala asupra Moscovei, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.”Cand…