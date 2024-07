Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a indicat joi, prin purtatorul de cuvant Dmitri Peskov, ca Rusia este dispusa sa negocieze cu Ucraina chiar daca la Kiev se afla la putere presedintele Volodimir Zelenski, a carui legitimitate este contestata de Moscova, transmite Reuters.

- Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii demis duminica de Vladimir Putin, este responsabil pentru „peste 355.000 de victime”, morti si raniti, „dintre care propriii sai soldati” in razboiul din Ucraina, a declarat omologul sau britanic Grant Shapps, relateaza AFP. Serghei Soigu, aflat in functie din…

- Ucraina a avertizat ca Rusia iși extinde utilizarea TikTok pentru a pune sub semnul intrebarii legitimitatea președinției lui Volodimir Zelenski și pentru a submina moralul națiunii, in timp ce Kremlinul iși exercita avantajul atat in spațiul cibernetic, cat și pe campul de lupta, scrie Bloomberg. Rusia…

- Rusia lanseaza noi amenințari dupa ce Emmanuel Macron și David Cameron au facut anunțuri care dau noi forțe Ucrainei. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a afirmat, vineri, ca președintele Franței continua o tendința periculoasa, dupa ce a repetat ideea ca Parisul ar putea trimite soldați…

- Kremlinul a calificat drept o „escaladare directa” a conflictului, declarația ministrului britanic de externe David Cameron, potrivit caruia Ucraina ar putea folosi arme primite de la Londra impotriva unor ținte din interiorul Rusiei, daca dorește, scrie Reuters. David Cameron a promis joi un ajutor…