Chiar daca rușii au fost incetiniți acest lucru inseamna ca planul lor nu va fi dus la bun sfarșit. Presa israeliana anunța ca in maxim 48 de ore, capitala Ucrainei va fi ocupata. Jurnaliștii israelieni de la N12 susțin faptul ca rușii au avansat puternic spre capitala Ucrainei, Kiev. In acest moment, rușii controleaza o parte din zonele rezidențiale ale Kievului, iar planul este sa asedieze orașul, la fel cum au facut in Mariupol. Potrivit sursei citate, in timp ce sunt blocați in nord, rușii au reușit sa caștige mult teritoriu in apropiere de Sumy, la est de Kiev și sa obțina controlul asupra…