- Cresterea valului migrator "pe frontul sudic" al Europei dinspre continentul african face parte dintr-o "strategie clara de razboi hibrid a unitatii Wagner, mercenari aflati in solda Rusiei", a sustinut luni ministrul italian al apararii, Guido Crosetto, potrivit

- Luptele grele continua in Bakhmut și in localitațile din jurul sau. Deteșamentele de asalt Wagner susțin ca inainteaza incet spre centrul localitații, in timp ce ucrainenii susțin ca au format un sistem defensiv inexpungnabil care toaca metodic forțele ruse. In sprijinul mercenarilor Wagner au fost…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat, marti, pentru continuarea operatiunilor de aparare a orasului Bahmut, subliniind ca zona este importanta din punct de vedere tactic pentru tot estul Ucrainei, transmite blacknews.ro . „Pentru noi, are o importanta tactica”, a declarat Volodimir…

- Un ofițer de presa militar ucrainean, Mykyta Shandyba de la Brigada a 10-a de asalt, spune ca forțele ruse par sa ramana fara muniție in lupta pentru Bahmut, dar continua sa mareasca amploarea atacurilor lor, in timp ce ucrainenii țin linia frontului. Declarația a venit dupa ce fondatorul grupului…

- Ziua 365 de razboi in Ucraina. La un an de la invazia Rusiei in Ucraina, fostul ministru Cristian Diaconescu explica cum s-a schimbat arhitectura de securitate a Europei dupa ce Vladimir Putin și-a declanșat invazia, dar și cum s-a schimbat rolul Romaniei in aceasta arhitectura.

- Tribunalele ucrainene au judecat si condamnat 26 de suspecti de crime de razboi de la inceperea invaziei Moscovei in Ucraina, in 24 februarie 2022, iar aproape 300 de indivizi au fost pusi sub acuzare, a anuntat joi, 23 februarie, procurorul de legatura pentru Ucraina in cadrul Eurojust, Miroslava Krasnoborova,…

- Elveția este pe punctul de a renunța la tradiția de secole de neutralitate, in timp ce o schimbare pro-Ucraina in starea de spirit publica dar și politica exercita presiuni asupra guvernului pentru a pune capat interdicției privind exporturile de arme elvețiene in zonele de razboi, transmite Reuters…

- Pentru a distrage atenția Uniunii Europene și a slabi sprijinul european in favoarea Ucrainei, Rusia incearca sa creeze un alt punct fierbinte pe harta regionala, stimuland conflictul din Karabah, enclava din sudul Caucazului care e disputata intre Armenia și Azerbaidjan.