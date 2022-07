Rusia, după cum spune Zelenski, a pierdut 40.000 de soldați Dupa cum spune președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Rusia a pierdut aproape 40.000 de militari de cand a invadat Ucraina, pe 24 februarie. Despre aceste date și lucruri, dupa cum spune Zelenski, „inca de la inceputul razboiului, statul rus nu a oferit cetațenilor sai nicio informație – nici macar cenzurata. N-a comunicat nimic despre pierderile contingentului de ocupație. Tacere totala. Nimic nu a fost publicat sau spus in numeroasele interviuri și discursuri la nivel politic și militar. Cu toate acestea, acest numar este deja de aproape 40.000, iar alte zeci de mii de soldați au fost raniți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

