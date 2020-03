Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, președintele Federației Ruse aflat in cel de-al patrulea mandat, a anunțat marți ca susține un amendament la Constituție propus de propriul sau partid care i-ar permite sa aiba un numar nelimitat de mandate.

- Deputatii rusi au adoptat marti in a doua lectura, cea mai importanta, amendamentele constitutionale dorite de presedintele rus Vladimir Putin si menite sa marcheze Rusia pentru urmatoarele decenii, informeaza AFP. Textul a fost sustinut de 382 de deputati din Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaintat Parlamentului noi amendamente constitutionale. Putin a anuntat inca din luna ianuarie ca Rusia va schimba Constitutia din 1993. In plus, in luna februarie, Patriarhul Moscovei și Intregii Rusii, Kirill a propus modificarea preambulului Constituției Rusiei prin…

- Prim-ministrul Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a înaintat miercuri demisia sa din funcție președintelui Vladimir Putin. Demisia vine în contextul în care Putin a anuntat o serie de schimbari politice de impact în discursul sau despre starea natiunii. Putin a propus miercuri organizarea…

- Ministerul polonez de Externe l-a convocat de urgenta vineri pe ambasadorul Rusiei pentru a protesta ferm fata de "insinuarile istorice" ale presedintelui Vladimir Putin care a acuzat Polonia dinainte de razboi ca a incheiat o \"intelegere\" cu Hitler si ca a actionat in mod \"antisemit\" in acea perioada,…