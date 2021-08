Rusia, China, Statele Unite si Pakistanul sunt interesate sa serveasca drept mediatori in rezolvarea crizei din Afganistan, a declarat marti ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relateaza Reuters. "Ramanem dedicati sarcinii de a stabili pacea si stabilitatea pe teritoriul Afganistanului, astfel incat acesta sa nu reprezinte o amenintare pentru regiune", a spus Lavrov in timpul unei vizite in Ungaria. El a adaugat ca Rusia se opune ideii de a le permite refugiatilor afgani sa intre in Asia Centrala, fosta regiune sovietica care se intinde intre Rusia si Afganistan, sau ca SUA sa aiba trupe…