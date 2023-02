Rusia doreşte în continuare să lanseze o staţie spaţială proprie In pofida unor probleme inca nerezolvate cu care se confrunta la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), Rusia ramane fidela planurilor sale ce vizeaza construirea unei structuri proprii de acest tip, a declarat designerul sef al viitoarei Statii Orbitale Ruse intr-un interviu publicat luni, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

