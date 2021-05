Rusia: Doliu în Tatarstan după un atac sângeros la o şcoală Republica autonoma Tatarstan din cadrul Federatiei Ruse tine miercuri o zi de doliu dupa sangerosul atac cu arma de foc care a avut loc cu o zi inainte intr-o scoala si care a lansat o dezbatere in cadrul puterii ruse privind controlul armelor si folosirea internetului, informeaza AFP.



Sute de flori, jucarii si lumanari au fost depuse intreaga noapte in jurul scolii nr.175 din orasul Kazan, capitala Tatarstanului, unde sapte copii si doi adulti au fost ucisi. Drapelele de la mai multe cladiri publice au fost coborate in berna, potrivit imaginilor difuzate de agentia de presa locala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Republica autonoma Tatarstan din cadrul Federatiei Ruse tine miercuri o zi de doliu dupa sangerosul atac cu arma de foc care a avut loc cu o zi inainte intr-o scoala si care a lansat o dezbatere in cadrul puterii ruse privind controlul armelor si folosirea internetului, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Miercuri, 12 mai 2021, a fost decretata zi de doliu in republica rusa Tatarstan, in memoria celor uciși intr-un atac armat la o școala din Kazan. Steaguri in berna, flori, lacrimi, teama… O zi trista pentru intreaga lume și un eveniment tragic care redeschide dezbaterile privind controlul asupra…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat, marti, revizuirea regulilor care autorizeaza portul de arme in Rusia, dupa atacul sangeros de la scoala din regiunea autonoma Tatarstan, informeaza AFP și Barrons. „Președintele rus a dat un ordin special șefului Garzii Naționale ruse, Viktor Zolotov, pentru…

- ​Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti revizuirea regulilor ce autorizeaza portul de arme în Rusia, dupa ce marti dimineata a avut loc un atac sângeros asupra unei scoli din regiunea autonoma Tatarstan, informeaza AFP și Barrons, potrivit Agerpres.„Presedintele a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti revizuirea regulilor ce autorizeaza portul de arme in Rusia, dupa ce marti dimineata a avut loc un atac sangeros asupra unei scoli din regiunea autonoma Tatarstan, informeaza AFP si TASS. "Presedintele a ordonat sa fie elaborat de urgenta…

- Cel puțin noua persoane, dintre care opt copii, au fost impușcate mortal intr-o școala din orașul rus Kazan, aflat la 800 de kilometri est de Moscova, anunța BBC. Una dintre victime este un...

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise si mai multe se afla in spital dupa ce o persoana inarmata a deschis focul intr-o scoala din orasul rus Kazan, informeaza Reuters. Sunt date contradictorii cu privire la situatie, anumite agentii de stiri rusesti raportand ca doi adolescenti inarmati au fost implicati,…

- Șase copii și un profesor au murit in urma unui atac cu focuri de arma intr-o școala din orașul Kazan din centrul Rusiei, potrivit unor informații preliminare, informeaza Agerpres , care citeaza agențiile de presa ruse și AFP. ”Potrivit primelor informații, in urma atacului au murit un profesor și șase…