Rusia divizează Europa: Slovacia cumpără gaz rusesc în ruble Slovacia a anunțat disponibulitatea de a cumpara gaz din Rusia in ruble. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Incredibila rețea de firme, notari, contabili și avocați care il ajuta pe Putin sa ocoleasca sancțiunile. `Gazprom connections`… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTErețea de firme, notari, contabili și avocați care il ajuta pesa ocoleasca sancțiunile. `connections`…

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul lui Putin din Ucraina a pus in lumina reflectoarelor compania Gazprom, oligarhii din umbra, dar și sutele de firme, vehicule financiare, notari și avocați olandezi care ajuta compania de stat rusa sa transfere banii in țara pentru a putea finanța razboiul, arata o analiza a grupului de investigații…

- Germania si Franta au insistat, joi dupa-amiaza, pentru continuarea efectuarii platilor pentru gaze in euro sau eventual in dolari, fara nicio conversie in ruble, iar cele doua tari se pregatesc pentru eventuala intrerupere a livrarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Planurile Europei de a-si constitui stocuri si de a-si asigura aprovizionarea cu gaze pentru iarna viitoare ar putea fi afectate daca exporturile din Rusia vor fi oprite intr-un impas legat conditiile de plata, riscand reducerea activitatilor industriale, au avertizat analisti citati de Reuters.…

- Kremlinul a declarat luni ca Rusia elaboreaza metode de acceptare a plaților pentru exporturile sale de gaze in ruble și ca va lua decizii in timp util daca țarile europene refuza sa plateasca in moneda rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele rus Vladimir Putin așteapta pana pe 31 martie un raport al Cabinetului de Miniștri, al Bancii Rusiei și al companiei Gazprom privind schimbarea monedei de plata in ruble pentru livrarile de gaz catre țarile considerate de Rusia „neprietenoase”, informeaza site-ul Kremlinului. Fii…

- Indiferent de ce se intampla in continuare in ceea ce privește invadarea de catre Rusia lui Putin a unui stat suveran și independent, Ucraina, este evident ca mediul de securitate din Europa, cu precadere pe Flancul Estic, s-a schimbat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Administrația Biden este dispusa sa mearga mai departe cu interzicerea importurilor de petrol rusesc in Statele Unite fara participarea aliaților din Europa, au declarat pentru Reuters doua surse familiazate cu chestiunea, dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia. Fii la curent cu cele mai noi…

- Kremlinul a declarat sambata ca occidentalii se comporta ca niste banditi, dar ca Rusia este mult prea mare pentru a fi izolata, deoarece lumea este mult mai mare decat Statele Unite si Europa, relateaza DPA, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…