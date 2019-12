Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, la Paris, ca tara sa este dispusa sa ajute Germania in ancheta privind uciderea unui georgian la Berlin, caz care a provocat o criza diplomatica odata cu expulzarea a doi membri ai ambasadei ruse, relateaza AFP.



Tornike K., ucis in august in centrul Berlinului, a fost ''un luptator, foarte crud si sangeros'', a precizat presedintele rus in fata presei, dupa summitul in format Normandia privind relansarea procesului de pace in estul Ucrainei.



Vladimir Putin a mentionat ca Moscova va expulza diplomati germani,…