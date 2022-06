Rusia dislocă trupe din alte zone pentru un atac de proporții la Severodonețk Rusia trimite un numar mare de militari la Severodonetk, dislocați din alte zone de lupta, pentru a incerca sa obtina controlul deplin asupra orasului estic de pe linia frontului, a declarat sambata guvernatorul regiunii Luhansk, relateaza Reuters. „Astazi, maine sau poimaine vor arunca in lupta toate trupele de rezerva pe care le au… Pentru ca deja sunt atat de multi, au ajuns la o masa critica”, a declarat la televiziunea nationala guvernatorul regiunii Lugansk Serhii Haidai. El a mai spus ca fortele ruse controleaza mare parte, dar nu intreg orasul Severodonetk. Mai devreme, el a anuntat pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

