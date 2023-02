Stiri pe aceeasi tema

Armata ucraineana sustine ca mentine controlul in Bahmut, oras esential din estul tarii care se afla de mai multe saptamani in centrul unor confruntari dure cu fortele ruse, relateaza DPA.

Armata rusa si-a intensificat intr-un mod 'semnificativ' ofensiva in estul Ucrainei, in special in regiunea Lugansk, cu mai putin de doua saptamani inainte de implinirea unui an de la declansarea invaziei impotriva Ucrainei, relateaza EFE, transmite agenția AGERPRES.

Polonia a decis sa atraga mai multi cetateni in fortele sale armate, introducand serviciul militar de baza voluntar si cursuri de pregatire militara de o zi la nivel national pentru cei interesati.

Armata rusa a doborat, joi, un aparat de zbor suspect in regiunea Saratov, in apropierea bazei militare Engels, care a fost vizata in ultima saptamana de alte atacuri atribuite Ucrainei.

Armata rusa a atacat suburbiile orasului ucrainean Zaporijjia, in noaptea de miercuri spre joi. Potrivit secretarului Consiliului Local Zaporijjia, Anatoli Kurtev, rusii au lovit doua sate aflate la periferia centrului regional. Deocamdata, nu exista informatii suplimentare, informeaza Rador.

Armata SUA analizeaza cantitatile de munitii folosite in razboiul lansat de Rusia contra Ucrainei pentru a se asigura ca Pentagonul calculeaza cu acuratete de ce arme ar avea nevoie in cazul unor eventuale conflicte sau operatiuni militare, a afirmat marti seful Statului major interarme, generalul

Armata ucraineana a anuntat sambata ca va verifica autenticitatea inregistrarilor video care, potrivit Moscovei, demonstreaza ca regimul de la Kiev a executat mai multi soldati rusi care s-au predat, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

Mii de civili ucraineni din Donbas au fost forțați sa se inroleze in armata rusa. 'Barbați de toate varstele' au fost 'adunați' și forțați sa se inroleze in armata rusa la Melitopol. Rusia a trimis 1.500 de avize de recrutare in zonele locuite in principal de tatarii din Crimeea, anunța ibtimes.com