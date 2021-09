Un nou nume pe lista suspecților de „inalta tradare” in Rusia. Directorul Group-IB, o companie de securitate cibernetica, a fost arestat și plasat in detenție provizorie timp de doua luni. Procesele pentru „spionaj” sau „inalta tradare” s-au inmulțit in Rusia in ultimii ani. Inființata in urma cu 18 ani, aceasta companie specializata in detectarea și prevenirea […] The post Rusia. Directorul companiei de securitate cibernetica Group-IB, arestat pentru „inalta tradare” first appeared on Ziarul National .