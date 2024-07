Kremlinul nu are nicio așteptare de la vizita premierului ungar Viktor Orban la Kiev, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, citat de TASS . Premierul Ungariei s-a deplasat la Kiev, in prima sa vizita in Ucraina de la izbucnirea razboiului. Considerat cel mai apropiat aliat al Rusiei din Uniunea Europeana, Viktor Orban s-a opus constant inițiativelor de susținere a ucrainenilor și a menținut relațiile cu Kremlinul. Prima reacție a Rusiei cu privire la vizita lui Viktor Orban in Ucraina „Nu așteptam nimic și probabil nu ține de noi sa comentam chestiunea”, a declarat…