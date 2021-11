Stiri pe aceeasi tema

- Flota rusa din Marea Neagra a efectuat marti exercitii de aparare a bazelor sale navale impotriva unui atac aerian inamic si a exersat distrugerea unor tinte inamice. Exercitiile coincid cu prezenta a doua nave de razboi americane in zona, la care președintele rus Vladimir Putin a facut referire spunand…

- Flota rusa din Marea Neagra a efectuat marti exercitii de aparare a bazelor sale navale impotriva unui atac aerian inamic si a exersat distrugerea unor tinte inamice, exercitii care coincid cu prezenta a doua nave de razboi americane in zona, relateaza Interfax, citand un comunicat al Ministerului Apararii…

- Ucraina desfașoara exerciții militare impreuna cu forțe SUA și NATO. Ucraina, impreuna cu forțe NATO și SUA desfașoara exerciții militare intr-o perioada in care tarile vecine – Rusia si Belarus – au desfasurat la rindul lor exercitii care au alarmat Occidentul, transmite Noi.md cu referire la safenews.md.…

- Armata rusa va efectua marti, 7 septembrie, exercitii militare in peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Rusia in 2014, a informat sambata Ministerul Apararii rus, transmite EFE. La manevre vor participa peste 500 de militari si mai bine de o suta de unitati si echipament militar, precum…

- Circa 500 de soldati din trupele de infanterie motorizata ale Rusiei participa la exercitii militare in zona muntoasa din Tadjikistan, in contextul instabilitatii din tara vecina Afganistan, a anuntat luni Ministerul Apararii al Federatiei Ruse, informeaza Reuters. Toti soldatii implicati in aceste…

- Armata rusa a inceput luni exercitii tactice pe scara larga in 20 de poligoane din Districtul militar Sud, inclusiv in Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, not.red.), in Abhazia si Osetia de Sud (doua regiuni separatiste georgiene recunoscute de Moscova in 2008, not.red.), relateaza…

- Armata rusa a inceput luni exercitii tactice pe scara larga in 20 de poligoane din Districtul militar Sud, inclusiv in Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, not.red.), in Abhazia si Osetia de Sud (doua regiuni separatiste georgiene recunoscute de Moscova in 2008, not.red.), relateaza…

- Armata rusa a inceput luni exercitii tactice pe scara larga in 20 de poligoane din Districtul militar Sud, inclusiv in Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, not.red.), in Abhazia si Osetia de Sud (doua regiuni separatiste georgiene recunoscute de Moscova in 2008, not.red.), relateaza…