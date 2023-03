Stiri pe aceeasi tema

Rusia a inceput sa lanseze drone din regiunea Briansk, folosind „o axa diferita de atac, mai aproape de Kiev", a informat Ministerul Apararii din Regatul Unit pe 1 martie, noteaza Kyiv Independent.

Seful adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, Vadim Skibitki, sustine ca unul dintre obiectivele strategice ale contraofensivei ucrainene va fi incercarea de a "sparge frontul rusesc din zona de sud, intre Crimeea si Rusia continentala".

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata ca Europa este "indirect, in razboi cu Rusia", in conditiile in care mai multe tari europene se angajeaza sa trimita tancuri de lupta pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Moscovei, relateaza Reuters, conform news.ro.

Jumatate din tancurile grele ale Rusiei au fost probabil distruse sau capturate de Ucraina, a declarat vineri un oficial al Pentagonului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit raportului zilnic de informații al Ministerului Apararii din Regatul Unit, Rusia a lucrat la pregatirea noilor tancuri de lupta principale T-14 pentru prima sa desfașurare in razboiul impotriva Ucrainei.

Direcția Principala de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev avertizeaza ca Rusia incearca sa foloseasca jurnalisti ucraineni pentru a desfasura noi operațiuni speciale informațional-psihologice (IPSO), noteaza Rador.

Canalul de televiziune rusesc NTV a anuntat ca 200 de tancuri T-90M au fost trimise catre luptatorii separatisti din regiunea Lugansk, al caror blindaj, sustine Moscova, rezista la rachete antitanc, inclusiv la rachetele americane Javelin, relateaza „Le Figaro".