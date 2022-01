Stiri pe aceeasi tema

- Trei mii de soldati rusi au inceput exercitii cu armament real, inclusiv tancuri, in regiuni din apropiere de granitele cu Ucraina si cu Belarus, transmite marti Reuters, care citeaza Interfax.

- Forte militare ucrainene au efectuat exercitii de lupta cu rachete antitanc Javelin, de fabricatie americana, intr-o zona de conflict cu separatistii in estul tarii, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean Dom. Exercițiile au loc pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Rusia, care a masat zecii…

- Rusia continua sa mobilizeze trupe și tehnica militara la granița cu Ucraina, în ciuda asigurarilor pe care le da ca nu ar avea intenția unei invazii. CNN citeaza surse din serviciile de informații, potrivit carora Moscova nu a încetinit deloc ritmul de desfașurare a efectivelor, deși are…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…

- Avioane de lupta și nave de lupta rusești au exersat respingerea atacurilor aeriene asupra bazelor navale și au raspuns cu lovituri aeriene in timpul unor exerciții militare in Marea Neagra, a relatat miercuri Interfax, in timp ce Ucraina vecina a organizat și ea exerciții de lupta, conform Reuters.

- Ucraina, alarmata de concentrarea de trupe rusesti in apropierea granitelor sale, a organizat luni un nou exercitiu militar cu implicarea trupelor aeropurtate in apropierea capitalei Kiev, a comunicat Ministerul ucrainean al Apararii, citat de Reuters.

- Președintele Joe Biden l-a trimis la Moscova, la inceputul acestei saptamani, pe directorul CIA, Bill Burns, pentru a avertiza Kremlinul ca SUA urmarește indeaproape acumularea de trupe in apropierea graniței cu Ucraina. SUA au transmis ca ]ncearca sa determine ce motiveaza acțiunile Rusiei. Rara calatorie…

- Rusia a lasat efective militare in apropierea frontierei sale cu Ucraina dupa exercitiile recente, numarul soldatilor rusi din zona totalizand in prezent 90.000, a anuntat miercuri Ministerul Apararii ucrainean, relateaza Reuters. Fortele armate ruse au desfasurat recent o serie de aplicatii…