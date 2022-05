Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anuntat ca Rusia desfasoara 6 nave si 2 submarine in apropierea Ucrainei in Marea Neagra, noteaza The Kiev Independent. Comandamentul Operational Sud al Ucrainei a raportat pe 8 mai ca navele sunt pregatite pentru lupta si sunt echipate cu peste 50 de rachete de croaziera. De asemenea,…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, analizeaza propunerile președintelui ucrainean care a cerut, in discursul sau adresat romanilor, ca sunt necesare noi sancțiuni impotriva Rusiei. Zelenski a dat ca exemplu oprirea importukui de gaze și a tranzitului de marfuri dinspre Rusia, precum și inchiderea…

- Trei nave sub pavilion panamez au fost lovite de rachete rusești in Marea Neagra de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat miercuri Autoritatea Maritima din Panama, informeaza USNews, care citeaza Reuters. O nava s-a scufundat, a declarat autoritatea maritima intr-un comunicat, dar nu au fost…

- Cel putin noua persoane au murit si 57 au fost ranite in atacul aerian de duminica al fortelor ruse asupra bazei militare occidentale de la Iavoriv, in vestul Ucrainei, in apropiere de granita cu Polonia, a anuntat guvernatorul regiunii Lvov, potrivit Reuters. Potrivit guvernatorului, Rusia a lansat…

- Oficialii din orașul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, in apropiere de granița cu Rusia, spun ca se tem ca un numar mare de oameni ar putea fi morți dupa multe ore de bombardament continuu asupra orașului, transmite BBC. Viceprimarul Sergii Orlov a declarat pentru BBC ca un cartier de pe malul raului,…

- Premierul italian, Mario Dragi, a anuntat, vineri, ca Italia este pregatita sa desfasoare 3.400 de militari suplimentari in state membre NATO, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Italia este dispusa sa mobilizeze, intr-o prima etapa, 1.400 de barbati si femei din Armata terestra, Marina…