Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a trecut granita din Coreea de Nord in Rusia vineri, la doua zile dupa ce Statele Unite a afirmat ca are informatii care indica faptul ca Phenianul livreaza pe ascuns Rusiei proiectile de artilerie pentru razboiul din Ucraina, arata un grup de experti din Washington care se bazeaza pe imagini…

- UPDATE Germania si China au convenit sa respinga orice idee de atac nuclear in razboiul din Ucraina, a declarat vineri cancelarul german Olaf Scholz la finalul unei vizite la Beijing, in contextul in care Rusia a evocat in mod repetat aceasta amenintare, relateaza France Presse. „Razboiul in Ucraina…

- O serie de explozii s-au auzit luni dimineata la Kiev, capitala Ucrainei, potrivit unor martori din oras citati de Reuters si unor jurnalisti ai France Presse, in timp ce autoritatile regionale din nordul, estul si centrul Ucrainei au raportat de asemenea lovituri de rachete, informeaza Agerpres.ro.…

- Un depozit de petrol a luat foc sambata in urma unui atac in regiunea rusa Belgorod, de la granita cu Ucraina, a transmis un oficial local, in contextul inmultirii loviturilor in aceasta zona in ultimele zile.

- Un incendiu a izbucnit luni la un depozit al armatei ruse situat in satul Burmakino, regiunea Iaroslavl. In plus, canale din Telegram din Rusia scriu despre explozii in trei regiuni rusești de la granița cu Ucraina, și anume in Belgorod, Briansk și Kursk.

- Serviciile ruse de securitate au anunțat marți ca au arestat un manager de top al unei fabrici de aviație, suspectat de inalta tradare pentru ca a transmis Ucrainei informații secrete din domeniul apararii, informeaza agenția France Presse, citata de The Moscow Times . Serviciul Federal de Securitate…

- Ucraina a anuntat duminica aceasta ca trupele sale au recucerit in septembrie peste 3.000 de kilometri patrati de teritoriu de la trupele ruse in timpul unei contraofensive in nord-estul tarii, transmite agentia France Presse, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- UPDATE Seful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat ca membri ai organizatiei vor „ramane” la centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, pe care au inspectat-o joi, informeaza France Presse. Inspectia centralei Zaporojie de catre AIEA, al carei sef Rafael Grossi a fost…