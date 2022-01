Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, una dintre cele mai indoliate țari din Europa, a inregistrat oficial sambata 150.057 de decese asociate COVID de la inceputul pandemiei, dupa ce autoritațile au raportat alte 313 decese zilnice din cauza virusului, potrivit News.ro , care citeaza BBC. Marea Britanie este a saptea cea…

- Numar record de infectari Covid in Italia pentru ultimul an. Autoritațile italiene anunța vineri 28.632 de cazuri noi, transmite agenția ANSA. Un numar de 28.632 de persoane au fost testate pozitiv in ultimele 24 de ore, potrivit datelor Ministerului Sanatații, in timp ce joi erau 26.109.Potrivit…

- Confruntat cu un focar de contaminari legat de varianta Omicron, Regatul Unit a inregistrat joi 88.376 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, un record de la inceputul pandemiei, pentru a doua zi consecutiv, relateaza AFP. Tara - una dintre cele mai afectate din Europa de COVID -19 cu 146.937…

- Rusia a inregistrat 74.893 de decese legate de COVID-19 in octombrie, luna cea mai neagra de la inceputul pandemiei in aceasta tara, a anuntat vineri agentia de statistica Rosstat, noteaza AFP. Bilantul total al pandemiei din Rusia a ajuns astfel la peste 520.000 de morti la sfarsitul lui octombrie,…

- Germania a depasit pragul sumbru de 100.000 de decese din cauza Covid-19 si a raportat cifre record in ceea ce priveste numarul nou de cazuri in si incidenta pe sapte zile. In 24 de ore s-au inregistrat 75.961 de infectari cu virusul SARS-CoV-2. Autoritațile germane vorbesc de cel mai agresiv val al…

- Președintele rus a anunțat acest lucru in cadrul unei intalniri cu directorul adjunct pentru cercetare al Centrul Gamaleya, Denis Logunov.Vladimir Putin a fost vaccinat cu primele doua doze cu Sputnik V, in martie și aprilie, iar de data aceasta a primit o doza de Sputnik Light, un vaccin cu o singura…

- Autoritatile sanitare din Rusia au anuntat sambata un nou varf de decese asociate Covid-19 inregistrat in ultimele 24 de ore. In acest interval, 1.241 de oameni au murit si au fost inregistrate 39.256 de cazuri de contaminare, potrivit The Guardian. La inceputul saptamanii, mare parte…

- Aleksandr Ghinzburg, directorul centrului Gamaleia, care a creat vaccinul Sputnik V, sustine ca pandemia de coronavirus va lua sfarsit doar daca vaccinarea va fi obligatorie, transmite AFP, citata de Agerpres. Intr-un interviu acordat ziarului Rosiiskaia Gazeta, reprezentantul centrului de cercetare…