Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 aug - Sputnik. Aproximativ 700 de persoane au fost reținute miercuri in Belarus pentru participarea la protestele neautorizate. Intr-un mesaj al serviciului de presa al Ministerului Afacerilor Interne postat pe Telegram, se menționeaza ca miercuri pe diverse resurse internet…

- Administratia Vladimir Putin a denuntat, joi, tentativele straine in sensul destabilizarii Belarusului, in contextul protestelor masive izbucnite dupa realegerea in functie a presedintelui Aleksandr Lukasenko, anunța MEDIAFAX.Rusia "observa tentative clare de ingerinte externe cu scopul divizarii…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe a denuntat joi tentative straine de a ''destabiliza'' Belarus, tara zguduita de patru zile de proteste impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza AFP. Rusia vede "tentative clare de amestec strain vizand divizarea…

- Ministerul de Externe rus a declarat luni ca planurile americane de a ridica restrictiile la vanzarile de drone cu armament greu ar afecta sever un acord in domeniul controlului armelor din 1987 care reglementeaza exportul de tehnologie privind rachetele, a informat luni agentia de presa RIA Novosti,…

- BUCUREȘTI, 12 iun - Sputnik. Așa cum am aratat intr-o analiza, noua Strategie Naționala de Aparare transmisa de președintele Iohannis parlamentului spre validare este dominata de un aspect șocant: pentru prima data dupa 23 august 1944, Rusia este trecuta in cel mai important document strategic al…

- Ministerul de Externe de la Moscova a facut, joi, comentarii acide pe tema strategiei naționale de aparare a Rominiei, in care Rusia figureaza ca o amenințare la adresa securitații. Includerea Rusiei printre „sursele problemelor globale” nu este ceva nou, a spus Maria Zaharova, purtatoarea de cuvint…

- Ministerul de Externe de la Moscova a facut, joi, comentarii acide pe tema strategiei naționale de aparare a Romaniei, in care Rusia figureaza ca o amenințare la adresa securitații. Includerea Rusiei printre „sursele problemelor globale” nu este ceva nou, a spus Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant…

- Ministerul rus de Externe apreciaza ca noua initiativa egipteana de pace in Libia, propusa de Egipt - este necesar sa fie principalul forum de discutii in vederea discutarii viitorului tarii, relateaza Reuters.Acest plan ar putea reprezenta o baza in vederea unor negocieri intre partile din…