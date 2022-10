Stiri pe aceeasi tema

- Dupa „bomba murdara”, Rusia ar fi descoperit in Ucraina „tantari combatanti”. Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat ca militarii rusi au descoperit in Ucraina drone capabile sa „imprastie tantari infectati cu virusuri periculoase” – relateaza Ukrainska Pravda, scrie…

- Statele Unite au cerut, vineri, in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa și Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU…

- Sirenele de raid aerian rasuna pe intreg teritoriul Ucrainei. Sambata dimineața au fost activate alerte de raid aerian in fiecare regiune a Ucrainei, cu excepția Crimeei ocupate de Rusia, relateaza Ukrainska Pravda. Alertele de raid aerian semnaleaza amenințarea unor atacuri cu rachete. Orașul Zaporojie…

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. ”Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…

- In cazul unui atac cu o arma nucleara tactica impotriva Ucrainei “raspunsul ar declanșa o riposta militara cu arme convenționale din partea statelor occidentale, pentru a pedepsi Rusia”, scrie Financial Times care citeaza cinci oficiali occidentali sub condiția anonimatului. Publicația noteaza ca in…

- Pe masura ce razboiul din Ucraina marcheaza 200 de zile, țara a recuperat zone largi din sud și est intr-o contraofensiva mult așteptata, dand o lovitura grea Rusiei. Contraofensiva ucraineana din ultimele zile a facut ca Rusia sa se retraga din trei orașe in care au fost staționați candva soldații…