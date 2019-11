Rusia a denuntat vineri comportamentul 'distructiv' al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Ucraina, acuzand-o ca amplifica tensiunile, in loc sa incerce o reconciliere a pozitiilor intre Moscova si Kiev, si a calificat sprijinul militar al NATO pentru tara vecina drept 'destabilizator si provocator', informeaza EFE, TASS si Reuters.



'Alianta continua sa se comporte intr-un mod distructiv, in loc sa incerce o reconciliere a partilor, ea le intarata una impotriva alteia', sustine Ministerul rus de Externe intr-un comunicat ce intervine ca o reactie…