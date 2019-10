Stiri pe aceeasi tema

- „Tovarașul V.V. Putin iși imbunatațește constant standardele ideologice și politice", se mai spune in documentul care este acum exups la Centrul Arhivelor Statului a Documentelor Istorice din Sankt Petersburg, orașul natal al liderului rus. Citeste mai multe pe DC BUSINESS.

- Facebook a anuntat miercuri neutralizarea unei operatiuni de dezinformare conduse din Rusia in mai multe tari din Africa, transmite AFP, potrivit Agerpres.Conturile, paginile si grupurile vizate, prezente pe Facebook precum si pe Instagram, erau legate de ''entitati asociate'' unui apropiat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acordat Ordinul Curajului, una dintre cele mai inalte distinctii din Rusia, unui astronaut american care a supravietuit in urma cu un an lansarii esuate a unei capsule Soyuz, relateaza AFP. Potrivit unui decret prezidential publicat marti, americanul Nick Hague, 44…

- Vladimir Putin si-a oferit in weekend o escapada siberiana, in care a cules ciuperci si a facut drumetie impreuna cu ministrul rus al Apararii, inainte sa implineasca 67 de ani luni, potrivit unor imagini difuzate de Kremlin, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-o tinuta kaki, cu ochelari…

- Moscova si Beijingul dezvolta o relatie mai apropiata in ultimii ani in contextul in care raporturile lor cu Occidentul, in special cu SUA, au fost afectate de dispute comerciale si de divergente privind unele conflicte regionale.''Rusia nu are un astfel de sistem de legaturi interguvernamentale…

- Israelul trebuie sa aiba libertatea de a acționa împotriva Iranului, a declarat joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei vizite oficiale în Rusia, unde a avut o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre securitate și Siria, relateaza…

- Cei doi sefi de stat au discutat despre recentul schimb de prizonieri intre Ucraina si Rusia, calificat drept 'o importanta actiune umanitara', intr-un comunicat al Kremlinului, si au cazut de acord asupra faptului ca a oferit un impuls inaintea unui summit al asa-numitului 'grup Normandia' - din…

- Președintele rus Vladimir Putin susține ca i-a oferit omologului sau american, Donald Trump, posibilitatea de a achiziționa cele mai recente arme dezvoltate de Rusia, inclusiv sisteme de rachete hipersonice, în cadrul eforturilor de a resuscita discuțiile cu SUA pe tema echilibrului strategic,…