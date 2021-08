Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat miercuri expulzarea consulului Estoniei, retinut in ajun si acuzat de incercarea de a obtine 'documente clasificate', in contextul numeroaselor acuzatii de spionaj intre Moscova si Occident, relateaza France Presse. Ministerul rus de Externe l-a convocat miercuri pe insarcinatul…

- Nava de razboi britanica despre care Rusia spune ca a intrat ilegal in apele sale teritoriale de langa Crimeea saptamana trecuta a facut acest lucru pentru a observa in detaliu reactia fortelor rusesti, a declarat presedintele Vladimir Putin miercuri in cadrul sesiunii sale anuale de intrebari-raspunsuri,…

- O decizie a Rusiei de a plasa Republica Ceha pe o lista ''cu tari neprietenoase'' alaturi de SUA si de a limita numarul de angajati locali la misiunea lor diplomatica din Moscova este un pas catre escaladarea in continuare a relatiilor, a declarat vineri Ministerul de Externe ceh, relateaza Reuters,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma ca Federatia Rusa a declarat persona non grata pe adjunctul atasatului militar din cadrul Ambasadei Romaniei in Federatia Rusa, ca reactie la declararea persona non...

- Un angajat al ambasadei Romaniei in Rusia a fost declarat persona non grata in replica la expulzarea unui diplomat rus de la Bucuresti, a anuntat marti Ministerul rus de Externe, confor TASS. știre in curs de actualizare