- Armata rusa a ordonat, sambata, incetarea focului in Mariupol, in a noua zi de razboi. Civilii sunt evacuati din orasul Mariupol in aceste momente. Ministerul rus al Apararii a anuntat ca se vor deschide coridoarele umanitare, sambata, la ora locala 10.00, pentru orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha,…

- Ce au stabilit Rusia și Ucraina, dupa o noua zi de negocieri. Armistiții pe coridoarele umanitare de evacuare a civililor Joi s-a desfașurat a doua runda de negocieri intre delegația ucraineana și cea rusa. Delegatiile Ucrainei si Rusiei au ajuns, joi seara, in cursul negocierilor desfasurate in Belarus,…