- Daniel Sauca Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov: „Vom face totul pentru ca interesele populatiei rusofone din Republica Moldova sa nu fie afectate in niciun fel” (g4media.ro). Sper sa nu adevereasca speculațiile, previziunile, ce-or fi, ca rușii vor ajunge la Prut nu peste mult timp. Bonus track:…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, premierul in functie al Marii Britanii, Boris Johnson, si cancelarul german, Olaf Scholz, au evidentiat importanta securizarii centralelor nucleare din Ucraina, in contextul conflictului cu Rusia. „Intr-o conversatie…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, vineri, ca tara sa este gata sa discute cu Washington-ul despre un schimb de prizonieri, in contextul in care in urma cu o zi baschetbalista Brittney Griner a fost condamnata in Rusia la noua ani de inchisoare, relateaza Reuters.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat vineri ca a purtat o discutie telefonica cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in care au abordat situatia din Ucraina, criza alimentara si un schimb de detinuti intre Rusia si SUA, potrivit Reuters . Este prima discuție pe care cei doi oficiali…

- Andrei Rudenko, adjunctul ministrului rus de Externe, a declarat miercuri ca acordul mediat de Turcia pentru deblocarea exporturilor ucrianene de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagra ar putea sa eșueze daca obstacolele din calea exporturilor agricole ale Rusiei nu sunt inlaturate rapid,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov este asteptat marti la Hanoi, pentru o vizita de doua zile in Vietnam, inainte de a pleca spre Indonezia, unde va participa saptamana aceasta la o reuniune a G20, informeaza Reuters dupa un anunt al guvernului vietnamez. Vizita are loc la invitatia ministrului…

- Comunicarea dintre Republica Moldova și Federația Rusa este „minima”, la nivel de ambasadori. Despre aceasta a declarat șefa statului, Maia Sandu la emisiunea Cutia Neagra. Totodata, președinta a venit cu o reacție și la acuzațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. „Comunicare este minima…