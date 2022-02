Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a incercat sa justifice miercuri, in Consiliul de Securitate al ONU, decizia tarii sale de a interveni in Ucraina facand referire la presupuse "provocari" din partea Kievului si la situatia populatiei din provincia separatista Donbas, din estul Ucrainei,…

- Consiliul de securitate de la Kremlin a votat luni pentru recunoașterea independenței republicilor separatiste din Donbas, iar președintele Vladimir Putin a semnat decretele pentru independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk. Occidentul a condamnat in unanimitate gestul Moscovei, iar Ucraina…

- Autoritațile ucrainene au dislocat 120.000 de militari pe linia de contact din Donbas, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU dedicata situației din jurul Ucrainei. „In timp ce provocau o panica fara temei in jurul presupusei…

- Rusia nu inchide usa ”diplomatiei” in solutionarea crizei din Ucraina, insa va impedica o ”baie de sange” in teritoriile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, carora Vladimir Putin tocmai le-a recunoscut independenta, a anuntat la ONU ambasadorul rus Vasili Nebenzia, relateaza AFP.…

- Secretarul american de Stat, Antony Blinken, a prezentat joi la Consiliul de Securitate al ONU un posibil scenariu al invaziei ruse in Ucraina, potrivit CNN. "Mai intai, Rusia planuiste sa inventeze un motiv pentru atac. Nu stim exact ce forma va avea. Poate fi un un fals atac terorist in Rusia sau…

- Ministerul rus al Apararii a lansat un videoclip cu o tabara militara inființata in Belarus unde au inceput exercițiile militare. Vor avea loc in perioada 10 – 20 februarie și au ca scop „sa exerseze coordonarea forțelor aliate”, a transmis ministerul intr-un comunicat. Luni, 31 ianuarie, Casa Alba…

- "Sunt gata sa trimit echipament militar in Ucraina. Deja oferim consiliere", a declarat Mette Frederiksen intr-o conferinta de presa.„Știm ca exista o cerere de consiliere in legatura cu securitatea cibernetica”, a adaugat ea.Nu se pune problema pentru moment trimiterea soldaților danezi in Ucraina,…