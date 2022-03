Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca nimeni nu a folosit sambata cele doua coridoare umanitare create in apropierea oraselor ucrainene Mariupol si Volnovaha si a acuzat ca "nationalisti" ucraineni au impiedicat civilii sa plece, a relatat agentia de p

- Rusia a declarat ca forțele sale au incetat sa bombardeze doua orașe ucrainene pentru a permite trecerea in siguranța a civililor care fug de lupte, dar oficialii dintr-un oraș au declarat ca Moscova nu respecta pe deplin aceasta ințelegere, noteaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat ca…

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca nimeni nu a folosit sambata cele doua coridoare umanitare create in apropierea oraselor ucrainene Mariupol si Volnovaha si a acuzat ca "nationalisti" ucraineni au impiedicat civilii sa plece, a relatat agentia de presa RIA, preluata de Reuters, anunța Agerpres.…

- Evacuarea locuitorilor din Mariupol, port strategic ucrainean incercuit de fortele ruse si aliatii lor, a fost amanata din cauza multiplelor incalcari ale armistitiului de catre Rusia, a acuzat sambata primaria orasului, conform AFP. Evacuarea civililor, care ar fi trebuit sa inceapa la sfarsitul diminetii,…

- Armata rusa a ordonat, sambata, incetarea focului in Mariupol, in a noua zi de razboi. Civilii sunt evacuati din orasul Mariupol in aceste momente. Ministerul rus al Apararii a anuntat ca se vor deschide coridoarele umanitare, sambata, la ora locala 10.00, pentru orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha,…

- Evacuarea civililor din Mariupol va incepe la ora 11.00, au anuntat oficialitatile locale. Sambata, Ministerul rus al Apararii anuntase deschidere de coridoare umanitare pentru orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha. „Evacuarea populatiei civile va incepe la ora 11.00", a anuntat Primaria, dupa un…

- Ministerul rus al apararii a anunțat sambata ca bombardamentele se vor opri temporar in orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, incepand cu ora 9.00, ora Romaniei, pentru a permite deschiderea de „coridoare umanitare” prin care sa fie evacuați civilii, relateaza Reuters. „Partea rusa anunța o incetare…

- Fortele ruse vor inceta focul sambata, la 10:00, ora Moscovei, pentru a permite "coridoare umanitare" prin care sa fie evacuati civili din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de Interfax, transmit Reuters si A