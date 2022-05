Stiri pe aceeasi tema

Un oficial ucrainean susține ca orașul Herson va fi recucerit sambata de armata Ucrainei, potrivit Sky News.

Șapte cadavre au fost gasite in ruinele unei școli din sudul Ucrainei. Cladirea a fost lovita de un atac aerian al armatei ruse, a anunțat serviciul de urgența ucrainean, potrivit Sky News.

Furnizorul de informatii financiare S&P Global Inc a anuntat miercuri ca-si suspenda operatiunile comerciale in Rusia, alaturandu-se altor companii globale care isi reduc semnificativ legaturile cu Moscova, in urma invadarii Ucrainei, transmite Reuters.

Premierul Israelului, Naftali Bennett, a vorbit, sambata seara, cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dupa vizita in Rusia, si urmeaza sa se deplaseze la Berlin, in cadrul eforturilor diplomatice coordonate cu SUA, Germania si Franta.

Rusia a anuntat sambata ca isi inchide spatiul aerian pentru companiile aeriene din Romania, transmite Reuters, dupa o decizie similara luata de autoritatile de la Bucuresti in urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, relateaza Agerpres.

Peste 1.800 de manifestanti impotriva razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei au fost arestati joi in Rusia, a anuntat vineri Inaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului, cerand eliberarea tuturor celor care se mai afla in arestul politiei, relateaza AFP.

Letonia va inceta sa elibereze vize pentru cetatenii rusi dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei, a anuntat joi ministrul leton al afacerilor externe, Edgars Rinkevics, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat sambata sprijinul aliantei pentru Ucraina, pe fondul indiciilor ca Rusia planuieste o invazie, informeaza dpa.